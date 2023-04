18 апр 2023



Акустика от JUNKYARD



JUNKYARD опубликовали видео с акустического выступления, состоявшегося на встрече с поклонниками 25 марта в Сан-Франциско.



Сет-лист:



Часть 1:

"Misery Loves Company"

"Simple Man"

"Blooze"

"Clean The Dirt"



Часть 2:

"Clean The Dirt" (continued)

"Don't Give A Damn"

"Whiskey Bent And Hell Bound" (Hank Williams Jr. cover)







просмотров: 102