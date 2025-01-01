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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 210
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Junkyard

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|||| сегодня

У вокалиста JUNKYARD рак



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JUNKYARD опубликовали следующее сообщение:

«Мы все знаем и любим David Roach — не только как нашего невероятного вокалиста, но и как настоящего друга, вдохновителя и борца.

Сейчас ему предстоит одна из самых тяжелых битв в его жизни - агрессивный диагноз рака.

Чтобы помочь справиться с непомерными медицинскими расходами, David продает свои работы. Каждая покупка, акция и пожертвование могут реально помочь ему получить необходимую помощь.

В ближайшие месяцы мы сделаем доступным для покупки наш классический мерч, часть от каждой продажи которого пойдет непосредственно на поддержку David'a и Jennifer. У нас есть и другие способы помочь, и мы расскажем о них в ближайшие месяцы.

Если вы можете как-то помочь — купить его работы, приобрести товары или просто распространить информацию — это будет очень важно.

Давайте поддержим его, как мы всегда это делали. С большой любовью и благодарностью ко всем вам».



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