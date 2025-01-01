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У вокалиста JUNKYARD рак



JUNKYARD опубликовали следующее сообщение:



«Мы все знаем и любим David Roach — не только как нашего невероятного вокалиста, но и как настоящего друга, вдохновителя и борца.



Сейчас ему предстоит одна из самых тяжелых битв в его жизни - агрессивный диагноз рака.



Чтобы помочь справиться с непомерными медицинскими расходами, David продает свои работы. Каждая покупка, акция и пожертвование могут реально помочь ему получить необходимую помощь.



В ближайшие месяцы мы сделаем доступным для покупки наш классический мерч, часть от каждой продажи которого пойдет непосредственно на поддержку David'a и Jennifer. У нас есть и другие способы помочь, и мы расскажем о них в ближайшие месяцы.



Если вы можете как-то помочь — купить его работы, приобрести товары или просто распространить информацию — это будет очень важно.



Давайте поддержим его, как мы всегда это делали. С большой любовью и благодарностью ко всем вам». http://www.junkyardblooze.com/ ‎





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