Басист KORPIKLAANI в CORONARY



Группа CORONARY, в состав которой входит басист KORPIKLAANI Jarkko Aaltonen, заключила соглашение с лейблом Cruz Del Sur Music, на котором девятнадцатого февраля состоится релиз альбома Sinbad:



"Sinbad"

"Firewings"

"The Hammer"

"Bullet Train"

"I Can Feel This Love"

"Reflector"

"Burnout"

"Fight St. 666"

"Mestengo"

"Wonders of the World"







