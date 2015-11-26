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Coronary

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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Басист KORPIKLAANI в CORONARY



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Группа CORONARY, в состав которой входит басист KORPIKLAANI Jarkko Aaltonen, заключила соглашение с лейблом Cruz Del Sur Music, на котором девятнадцатого февраля состоится релиз альбома Sinbad:

"Sinbad"
"Firewings"
"The Hammer"
"Bullet Train"
"I Can Feel This Love"
"Reflector"
"Burnout"
"Fight St. 666"
"Mestengo"
"Wonders of the World"

Finland's CORONARY Featuring KORPIKLAANI Bassist JARKKO AALTONEN Sign With Cruz Del Sur Music; Debut Album To Be Released In February 2021



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