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Новое видео CORONARY



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Группа CORONARY, в состав которой входит басист KORPIKLAANI Jarkko Aaltonen, заключила соглашение с лейблом Cruz Del Sur Music, на котором девятнадцатого февраля состоится релиз альбома Sinbad:

"Sinbad"
"Firewings"
"The Hammer"
"Bullet Train"
"I Can Feel This Love"
"Reflector"
"Burnout"
"Fight St. 666"
"Mestengo"
"Wonders of the World"

Видео на "Sinbad" доступно ниже.

Finland's CORONARY Featuring KORPIKLAANI Bassist JARKKO AALTONEN Streams Title Track From Upcoming Album Sinbad



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