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Новая песня CORONARY



"Firewings", новая песня группы CORONARY, в состав которой входит басист KORPIKLAANI Jarkko Aaltonen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sinbad, выход которого запланирован на 19 февраля на Cruz Del Sur Music:



"Sinbad"

"Firewings"

"The Hammer"

"Bullet Train"

"I Can Feel This Love"

"Reflector"

"Burnout"

"Fight St. 666"

"Mestengo"

"Wonders Of The World"







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