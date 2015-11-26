Новая песня CORONARY

"Firewings", новая песня группы CORONARY, в состав которой входит басист KORPIKLAANI Jarkko Aaltonen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sinbad, выход которого запланирован на 19 февраля на Cruz Del Sur Music:
"Sinbad"
"Firewings"
"The Hammer"
"Bullet Train"
"I Can Feel This Love"
"Reflector"
"Burnout"
"Fight St. 666"
"Mestengo"
"Wonders Of The World"
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