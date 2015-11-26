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THE ALMIGHTY готовят бокс-сет



Ricky Warwick намекнул поклонникам THE ALMIGHTY, чтобы они готовились к выходу бокс-сета:



«Дам вам один эксклюзив. Мы готовим в следующем году специальный бокс-сет, в который войдёт всё, что мы сотворили: студийные записи, демо и прочее. Всё в одном месте. Это то, над чем я трудился годами, стараясь выкупить всяческие лицензии и всё такое. Наконец-то мы собрали всё вместе, и я очень этому рад. Сейчас мы работаем над логистикой, датой релиза и прочего, связанного с лейблом и т. п. Но он определённо будет выпущен, и как только у нас будет более подробная информация, мы обязательно её опубликуем».







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