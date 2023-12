сегодня



Видео с первого за 32 года шоу THE ALMIGHTY



THE ALMIGHTY отыграли первое за 32 года шоу — концерт проходил в Глазго:



"Resurrection Mutha"

"Over the Edge"

"Power"

"Addiction"

"Destroyed"

"Wrench"

"Little Lost Sometimes"

"Takin' Hold"

"Devil's Toy"

"Full Force Lovin' Machine"

"Bandaged Knees"

"Welcome to Defiance"

"Sin Against the Light"

"The Unreal Thing"

"Blood, Fire & Love"

"Jonestown Mind"

"Crank and Deceit"

"Free 'n' Easy"





Encore:

"Crucify"

"Jesus Loves You... But I Don't"

"Wild & Wonderful"







+0 -0



просмотров: 146