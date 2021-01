сегодня



Переиздание THE ALMIGHTY выйдет зимой



Двадцать шестого февраля на Cherry Red Records состоится выход переиздания альбома THE ALMIGHTY "Powertrippin'" в оригинале выпущенного в 1993 году на Polydor Records.



«Мы были в туре в Германии и играли на разогреве у IRON MAIDEN когда Powertrippin' рвал чарты Британии и добрался до пятого места. Ребята из MAIDEN устроили для нас вечеринку тем вечером в своем отеле, чтобы как следует отметить это событие. Мы внезапно почувствовали себя очень уважаемыми и вспоминая о том времени, думаю, что так оно и было» — говорит Ricky Warwick.



Трек-лист:



Disc One: Original Album

"Addiction"

"Possession"

"Over The Edge"

"Jesus Loves You… But I Don’t"

"Sick & Wired"

"Powertrippin’"

"Takin’ Hold"

"Out Of Season"

"Life Blood"

"Instinct"

"Meathook"

"Eye To Eye"



Disc Two: Bonus Tracks

"Takin’ Hold" (Live)

"Jesus Loves You… But I Don’t" (Live)

"Powertrippin’" (Live)

"Blind" (B-Side)

"Soul Destruction" (Demo)

"Addiction" (Radio Edit)

"Insomnia" (B-Side)

"Wild And Wonderful" (Demo Version)

"Fuckin’ Up" (B-Side)

"Out Of Season" (Demo Version)

"Bodies" (B-Side)

"Free ‘N’ Easy" (Demo Version)

"Rockin’ In The Free World" (Acoustic Version)

"Hell To Pay" (Acoustic Version)

"In A Rut" (B-Side)

"Out Of Season" (Radio Edit)







