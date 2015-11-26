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Hartmann

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Стрим от HARTMANN



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OLIVER HARTMANN опубликовал стрим, который состоялся 26 июня в Colos-Saal, Aschaffenburg, Germany.

Сет-лист:

"Can't Stop This Train"
"You Will Make It"
"Walking On A Thin Line"
"Don’t Want Back Down"
"Simple Man"
"When The Rain Begins To Fall"
"The Sky Is Falling"
"After The Love Is Gone"
"The Sun's Still Rising"
"I Won’t Get Fooled Again"
"Don't Give Up Your Dream"
"Alive Again"
"Listen To Your Heart"
"Out In The Cold"
"Music"

HARTMANN Featuring AVANTASIA Guitarist OLIVER HARTMANN Release 15th Anniversary Livestream Concert



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