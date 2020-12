сегодня



Стрим от HARTMANN



OLIVER HARTMANN опубликовал стрим, который состоялся 26 июня в Colos-Saal, Aschaffenburg, Germany.



Сет-лист:



"Can't Stop This Train"

"You Will Make It"

"Walking On A Thin Line"

"Don’t Want Back Down"

"Simple Man"

"When The Rain Begins To Fall"

"The Sky Is Falling"

"After The Love Is Gone"

"The Sun's Still Rising"

"I Won’t Get Fooled Again"

"Don't Give Up Your Dream"

"Alive Again"

"Listen To Your Heart"

"Out In The Cold"

"Music"







