OLIVER HARTMANN представил новое видео



OLIVER HARTMANN представил видео на "The Gun", которая будет включена в новый студийный альбом "Get Over It", выходящий 16 сентября.



Трек-лист:



"Remedy"

"One Step Behind"

"In Another Life"

"What You Give Is What You Get"

"The Movie's End"

"Just Drive"

"The Gun"

"Can't Keep Away From You"

"Get Over It"

"Stay True To Me"

"When We Were Young"







