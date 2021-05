6 май 2021



Концертное видео HARTMANN



HARTMANN опубликовали концертное видео на "When The Rain Begins To Fall", съемки которого проходили в рамках недавнего шоу в Colos-Saal, Aschaffenburg, Germany, трансляция которого велась в сети.







