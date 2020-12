сегодня



Новая песня BLUE HOUR GHOSTS



"Walking Backwards", новая песня группы BLUE HOUR GHOSTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Due, выход которого запланирован на 12 февраля.



Трек-лист:



"Walking Backwards"

"On Black Clouds"

"Dead In August"

"Damn Wrong"

"Shine"

"Fearless"

"Lower The Wires"

"Disheartened"

"Involved/Bored"







