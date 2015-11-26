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Blue Hour Ghosts

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Новая песня BLUE HOUR GHOSTS



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"Walking Backwards", новая песня группы BLUE HOUR GHOSTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Due, выход которого запланирован на 12 февраля.

Трек-лист:

"Walking Backwards"
"On Black Clouds"
"Dead In August"
"Damn Wrong"
"Shine"
"Fearless"
"Lower The Wires"
"Disheartened"
"Involved/Bored"

BLUE HOUR GHOSTS To Release New Album, Due, In February; "Walking Backwards" Single Streaming



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