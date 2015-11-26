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Видео с текстом от BLUE HOUR GHOSTS
"Shine", новое видео с текстом от BLUE HOUR GHOSTS, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Due", выход которого запланирован на 12 февраля.
Трек-лист:
01. Walking Backwards
02. On Black Clouds
03. Dead in August
04. Damn Wrong
05. Shine
06. Fearless
07. Lower the Wires
08. Disheartened
09. Involved/Bored
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