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Blue Hour Ghosts

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Видео с текстом от BLUE HOUR GHOSTS



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"Shine", новое видео с текстом от BLUE HOUR GHOSTS, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Due", выход которого запланирован на 12 февраля.

Трек-лист:

01. Walking Backwards
02. On Black Clouds
03. Dead in August
04. Damn Wrong
05. Shine
06. Fearless
07. Lower the Wires
08. Disheartened
09. Involved/Bored

BLUE HOUR GHOSTS Release "Shine" Lyric Video



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