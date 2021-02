сегодня



Видео с текстом от BLUE HOUR GHOSTS



"Shine", новое видео с текстом от BLUE HOUR GHOSTS, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Due", выход которого запланирован на 12 февраля.



Трек-лист:



01. Walking Backwards

02. On Black Clouds

03. Dead in August

04. Damn Wrong

05. Shine

06. Fearless

07. Lower the Wires

08. Disheartened

09. Involved/Bored







просмотров: 119