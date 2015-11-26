Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Алекси Лайхо 88
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 85
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 54
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 49
*Полиция ищет лидера ICED EARTH 39
[= ||| все новости группы



*

Blue Hour Ghosts

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео BLUE HOUR GHOSTS



*
zoom
*
* *
"On Black Clouds ", новое видео BLUE HOUR GHOSTS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Due", выход которого запланирован на 12 февраля.

Трек-лист:

01. Walking Backwards
02. On Black Clouds
03. Dead in August
04. Damn Wrong
05. Shine
06. Fearless
07. Lower the Wires
08. Disheartened
09. Involved/Bored




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 139

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом