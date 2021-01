сегодня



Новое видео BLUE HOUR GHOSTS



"On Black Clouds ", новое видео BLUE HOUR GHOSTS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Due", выход которого запланирован на 12 февраля.



Трек-лист:



01. Walking Backwards

02. On Black Clouds

03. Dead in August

04. Damn Wrong

05. Shine

06. Fearless

07. Lower the Wires

08. Disheartened

09. Involved/Bored







