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Новое видео BLUE HOUR GHOSTS
"On Black Clouds ", новое видео BLUE HOUR GHOSTS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Due", выход которого запланирован на 12 февраля.
Трек-лист:
01. Walking Backwards
02. On Black Clouds
03. Dead in August
04. Damn Wrong
05. Shine
06. Fearless
07. Lower the Wires
08. Disheartened
09. Involved/Bored
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