сегодня



Новая песня †††



Проект †††, в состав которого входит вокалист DEFTONES Chino Moreno и гитарист FAR Shaun Lopez, выпустил первую за шесть лет студийную запись — кавер-версию CAUSE & EFFECT "The Beginning Of The End".













