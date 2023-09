20 сен 2023



Новые песни †††



"Light As A Feather" и "Ghost Ride", новые песни группы †††, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из альбома "Goodnight, God Bless, I Love U, Delete.", выход которого запланирован на 13 октября на Warner:



01. Pleasure

02. Invisible Hand

03. Found

04. Light As A Feather

05. Pulseplagg

06. Runner

07. Big Youth (feat. El-P)

08. End Youth (Reprise)

09. Last Rites

10. Ghost Ride

11. Grace

12. Eraser

13. Natural Selection

14. Girls Float † Boys Cry (feat. Robert Smith)

15. Goodnight, God Bless, I Love U, Delete.







