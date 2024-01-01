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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 43
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 23
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|||| сегодня

Видео с выступления †††



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Видео с выступления †††, которое состоялось девятого февраля в The Ogden Theatre, Denver, Colorado, доступно для просмотра ниже.






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