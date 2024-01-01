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Новая песня KERRY KING
51
Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить
44
Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig...
43
BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м...
43
Новое видео MY DYING BRIDE
23
все новости группы
Crosses
США
Post Rock
Trip Rock
http://www.crossesmusic.com
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Видео с выступления †††
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5 авг 2023
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15 апр 2022
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Новые песни †††
25 дек 2021
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Кавер-версия Q LAZZARUS от †††
25 дек 2020
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Новая песня †††
19 мар 2014
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Новое видео †††
27 ноя 2013
:
Новое видео †††
6 ноя 2013
:
Дебютный альбом ††† выйдет в феврале
5 окт 2013
:
Новая песня †††
10 сен 2013
:
††† на SUMERIAN RECORDS
2 фев 2012
:
Видео с первого выступления †††
сегодня
Видео с выступления †††
Видео с выступления †††, которое состоялось девятого февраля в The Ogden Theatre, Denver, Colorado, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет