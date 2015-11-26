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TO/DIE/FOR соберутся ради концерта



TO/DIE/FOR опубликовали следующее сообщение:



«Следующее лето, ребятушки! Мы очень хотим, чтобы это всё случилось! Так как мы упустили 20-летие дебютного альбома из-за всего того, что творилось в этом году, мы решили следующим летом совместить отмечание с годовщиной пластинки "Epilogue"! Мы отыграем специальный сет на основе материала с этих двух дисков. Следите за информацией!»





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