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To/Die/For

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28 дек 2020 : 		 TO/DIE/FOR соберутся ради концерта

27 янв 2020 : 		 Умер барабанщик TO/DIE/FOR

15 янв 2020 : 		 TO/DIE/FOR планируют отметить юбилей

29 сен 2015 : 		 TO/DIE/FOR покинул басист

7 июл 2015 : 		 Новая песня TO/DIE/FOR

12 май 2015 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

9 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TO/DIE/FOR

23 апр 2015 : 		 TO/DIE/FOR завершили запись

13 дек 2014 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

20 ноя 2014 : 		 Новая песня TO/DIE/FOR

30 апр 2014 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

12 май 2012 : 		 Доступен для просушивания кавер TO/DIE/FOR на Iggy Pop'a

2 апр 2012 : 		 TO/DIE/FOR на MASSACRE RECORDS

15 фев 2012 : 		 Умер бывший ударник TO/DIE/FOR и SINERGY

19 дек 2011 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

25 ноя 2011 : 		 Семплы с нового альбома TO/DIE/FOR

1 окт 2010 : 		 TO/DIE/FOR начнут запись с кавер-версии IGGY POP'a

28 май 2010 : 		 О новом альбоме TO/DIE/FOR

22 янв 2010 : 		 Компиляция лучшего от TO/DIE/FOR

18 дек 2009 : 		 Новая демо-песня от TO/DIE/FOR

16 ноя 2009 : 		 TO/DIE/FOR о визите в Ливан

7 ноя 2009 : 		 Новая песня TO/DIE/FOR

14 окт 2009 : 		 TO/DIE/FOR выступят в ноябре в Ливане

25 сен 2009 : 		 TO/DIE/FOR работают над четырьмя новыми песнями

16 сен 2009 : 		 TO/DIE/FOR завершили запись гитар для четырёх песен

14 авг 2009 : 		 Фронтмен TO/DIE/FOR из студии
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|||| сегодня

TO/DIE/FOR соберутся ради концерта



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TO/DIE/FOR опубликовали следующее сообщение:

«Следующее лето, ребятушки! Мы очень хотим, чтобы это всё случилось! Так как мы упустили 20-летие дебютного альбома из-за всего того, что творилось в этом году, мы решили следующим летом совместить отмечание с годовщиной пластинки "Epilogue"! Мы отыграем специальный сет на основе материала с этих двух дисков. Следите за информацией!»



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


28 дек 2020, 12:37		Лучше бы еще альбома 3-4 записали вместо этих концертов


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