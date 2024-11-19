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TO/DIE/FOR покинул вокалист



Jape Perätalo сообщил об уходе из TO/DIE/FOR:



«To/Die/For — это вся моя жизнь на протяжении многих, многих лет. Группа несколько раз распадалась, но всегда благодаря силе воли и упорству сохранялась. В апреле 2024 года мы отправились в тур по Мексике, и нам было приятно осознавать, что фанаты нас не забыли. Однако на протяжении всего тура нас преследовали какие-то непонятные обстоятельства, поскольку почти весь тур я мучился от боли. Я заставлял себя петь и выступать, даже если это не всегда того стоило, и после возвращения в Финляндию это сказалось. Мне пришлось отменить все запланированные акустические концерты, которые я давал время от времени. У меня и так никогда не было правильной техники пения, а теперь это обернулось серьезными последствиями». Оставшиеся участники T/D/F хотят продолжать заниматься музыкой под именем To/Die/For, и у них есть мое благословение на это. Они мои друзья. Я все еще сочиняю песни один дома без каких-либо планов на будущее, и если я когда-нибудь приведу в порядок свое горло и пение, то в этом случае я смогу вернуться к более активной роли в музыке. А пока я буду лечить свое душевное похмелье в одиночестве, плывя по течению и выбирая ветра своей жизни. С любовью ко всем.



С наилучшими пожеланиями, Jape TDF»





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