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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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To/Die/For

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19 ноя 2024 : 		 TO/DIE/FOR покинул вокалист

28 дек 2020 : 		 TO/DIE/FOR соберутся ради концерта

27 янв 2020 : 		 Умер барабанщик TO/DIE/FOR

15 янв 2020 : 		 TO/DIE/FOR планируют отметить юбилей

29 сен 2015 : 		 TO/DIE/FOR покинул басист

7 июл 2015 : 		 Новая песня TO/DIE/FOR

12 май 2015 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

9 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TO/DIE/FOR

23 апр 2015 : 		 TO/DIE/FOR завершили запись

13 дек 2014 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

20 ноя 2014 : 		 Новая песня TO/DIE/FOR

30 апр 2014 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

12 май 2012 : 		 Доступен для просушивания кавер TO/DIE/FOR на Iggy Pop'a

2 апр 2012 : 		 TO/DIE/FOR на MASSACRE RECORDS

15 фев 2012 : 		 Умер бывший ударник TO/DIE/FOR и SINERGY

19 дек 2011 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

25 ноя 2011 : 		 Семплы с нового альбома TO/DIE/FOR

1 окт 2010 : 		 TO/DIE/FOR начнут запись с кавер-версии IGGY POP'a

28 май 2010 : 		 О новом альбоме TO/DIE/FOR

22 янв 2010 : 		 Компиляция лучшего от TO/DIE/FOR

18 дек 2009 : 		 Новая демо-песня от TO/DIE/FOR

16 ноя 2009 : 		 TO/DIE/FOR о визите в Ливан

7 ноя 2009 : 		 Новая песня TO/DIE/FOR

14 окт 2009 : 		 TO/DIE/FOR выступят в ноябре в Ливане

25 сен 2009 : 		 TO/DIE/FOR работают над четырьмя новыми песнями

16 сен 2009 : 		 TO/DIE/FOR завершили запись гитар для четырёх песен
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TO/DIE/FOR покинул вокалист



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Jape Perätalo сообщил об уходе из TO/DIE/FOR:

«To/Die/For — это вся моя жизнь на протяжении многих, многих лет. Группа несколько раз распадалась, но всегда благодаря силе воли и упорству сохранялась. В апреле 2024 года мы отправились в тур по Мексике, и нам было приятно осознавать, что фанаты нас не забыли. Однако на протяжении всего тура нас преследовали какие-то непонятные обстоятельства, поскольку почти весь тур я мучился от боли. Я заставлял себя петь и выступать, даже если это не всегда того стоило, и после возвращения в Финляндию это сказалось. Мне пришлось отменить все запланированные акустические концерты, которые я давал время от времени. У меня и так никогда не было правильной техники пения, а теперь это обернулось серьезными последствиями». Оставшиеся участники T/D/F хотят продолжать заниматься музыкой под именем To/Die/For, и у них есть мое благословение на это. Они мои друзья. Я все еще сочиняю песни один дома без каких-либо планов на будущее, и если я когда-нибудь приведу в порядок свое горло и пение, то в этом случае я смогу вернуться к более активной роли в музыке. А пока я буду лечить свое душевное похмелье в одиночестве, плывя по течению и выбирая ветра своей жизни. С любовью ко всем.

С наилучшими пожеланиями, Jape TDF»



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19 ноя 2024
Н
Наугад
Выздоравливай, Япе. Хорошая была группа, мощно выстрелившая Samsar'ой напоследок и вовремя остановившаяся, ибо Cult уже никуда не годился. Пусть меняют вывеску - ещё один Kingdom Cum нахер не нужен.

Ну и, справедливости ради, группа кончилась ещё в 2015-м. А эти разовые акции принимать во внимание нет смысла.

Попутного ветра твоей яхте, капитан.

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