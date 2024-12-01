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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
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To/Die/For

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1 дек 2024 : 		 TO/DIE/FOR будут продолжать

19 ноя 2024 : 		 TO/DIE/FOR покинул вокалист

28 дек 2020 : 		 TO/DIE/FOR соберутся ради концерта

27 янв 2020 : 		 Умер барабанщик TO/DIE/FOR

15 янв 2020 : 		 TO/DIE/FOR планируют отметить юбилей

29 сен 2015 : 		 TO/DIE/FOR покинул басист

7 июл 2015 : 		 Новая песня TO/DIE/FOR

12 май 2015 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

9 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TO/DIE/FOR

23 апр 2015 : 		 TO/DIE/FOR завершили запись

13 дек 2014 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

20 ноя 2014 : 		 Новая песня TO/DIE/FOR

30 апр 2014 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

12 май 2012 : 		 Доступен для просушивания кавер TO/DIE/FOR на Iggy Pop'a

2 апр 2012 : 		 TO/DIE/FOR на MASSACRE RECORDS

15 фев 2012 : 		 Умер бывший ударник TO/DIE/FOR и SINERGY

19 дек 2011 : 		 Новое видео TO/DIE/FOR

25 ноя 2011 : 		 Семплы с нового альбома TO/DIE/FOR

1 окт 2010 : 		 TO/DIE/FOR начнут запись с кавер-версии IGGY POP'a

28 май 2010 : 		 О новом альбоме TO/DIE/FOR

22 янв 2010 : 		 Компиляция лучшего от TO/DIE/FOR

18 дек 2009 : 		 Новая демо-песня от TO/DIE/FOR

16 ноя 2009 : 		 TO/DIE/FOR о визите в Ливан

7 ноя 2009 : 		 Новая песня TO/DIE/FOR

14 окт 2009 : 		 TO/DIE/FOR выступят в ноябре в Ливане

25 сен 2009 : 		 TO/DIE/FOR работают над четырьмя новыми песнями
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|||| 1 дек 2024

TO/DIE/FOR будут продолжать



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TO/DIE/FOR опубликовали следующее сообщение:

«Как многие из вас уже знают, наш дорогой друг и фронтмен Jape Perätalo решил сделать шаг в сторону от внимания и уйти с активной работы в группе. Мы, конечно, опечалены и немного потрясены, поскольку группа всегда была для него главной отдушиной для творчества, но каждый должен следовать велению своего сердца и делать то, что чувствует правильным в данный момент.

Мы знаем, что многим старым поклонникам не понравится такая ситуация, но это всего лишь жизнь, а жизнь должна продолжаться. У нас есть достаточно оснований для того, чтобы продолжать играть нашу музыку, которая по-прежнему прекрасна и весела в исполнении. Jape дал свое благословение остальным членам группы на то, чтобы T/D/F продолжали существовать, и именно это мы и планируем сделать. Мы определенно не ищем «нового Jape», чтобы заменить его, поскольку его голос настолько уникален и узнаваем. Что мы ищем в нашем новом фронтмене, так это отличный голос, харизму и определенную способность сделать честь песням, которые некоторые из оставшихся участников исполняют уже 25 лет. Пока в группе нет нового вокалиста, но в настоящее время мы проводим прослушивание на роль преемника Jape.

Что ждет эту реинкарнацию To/Die/For в будущем, нам придется подождать и узнать. Уже сейчас по всему миру наблюдается большой спрос на новые концерты. Не всегда плохо, когда группа заменяет своего фронтмена или любого другого участника. За всё время было множество случаев, когда такое происшествие выводило группу на совершенно новый уровень.

Мы поговорили с Jape, и он по-прежнему готов продолжать сотрудничество с группой. Его роль будет заключаться в основном в помощи при написании песен, особенно вокальных мелодий, которые всегда были его сильной стороной.

Спасибо нашим преданным поклонникам. Вы лучшие!»

TO/DIE/FOR On The Departure Of Singer JAPE PERГ„TALO -




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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1 дек 2024
Soror
Так вроде Ëнас Кото неплохо поëт, можно его к микрофону)

просмотров: 235

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