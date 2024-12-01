1 дек 2024



TO/DIE/FOR будут продолжать



TO/DIE/FOR опубликовали следующее сообщение:



«Как многие из вас уже знают, наш дорогой друг и фронтмен Jape Perätalo решил сделать шаг в сторону от внимания и уйти с активной работы в группе. Мы, конечно, опечалены и немного потрясены, поскольку группа всегда была для него главной отдушиной для творчества, но каждый должен следовать велению своего сердца и делать то, что чувствует правильным в данный момент.



Мы знаем, что многим старым поклонникам не понравится такая ситуация, но это всего лишь жизнь, а жизнь должна продолжаться. У нас есть достаточно оснований для того, чтобы продолжать играть нашу музыку, которая по-прежнему прекрасна и весела в исполнении. Jape дал свое благословение остальным членам группы на то, чтобы T/D/F продолжали существовать, и именно это мы и планируем сделать. Мы определенно не ищем «нового Jape», чтобы заменить его, поскольку его голос настолько уникален и узнаваем. Что мы ищем в нашем новом фронтмене, так это отличный голос, харизму и определенную способность сделать честь песням, которые некоторые из оставшихся участников исполняют уже 25 лет. Пока в группе нет нового вокалиста, но в настоящее время мы проводим прослушивание на роль преемника Jape.



Что ждет эту реинкарнацию To/Die/For в будущем, нам придется подождать и узнать. Уже сейчас по всему миру наблюдается большой спрос на новые концерты. Не всегда плохо, когда группа заменяет своего фронтмена или любого другого участника. За всё время было множество случаев, когда такое происшествие выводило группу на совершенно новый уровень.



Мы поговорили с Jape, и он по-прежнему готов продолжать сотрудничество с группой. Его роль будет заключаться в основном в помощи при написании песен, особенно вокальных мелодий, которые всегда были его сильной стороной.



Спасибо нашим преданным поклонникам. Вы лучшие!»







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