Magnus Karlsson в HEART HEALER



Magnus Karlsson основал новый проект HEART HEALER, дебютный альбом которого запланирован на 12 марта на Frontier Music Srl. Партии вокала для диска записывали Adrienne Cowan (Seven Spires, Avantasia), Ailyn (Her Chariot Awaits ex-Sirenia), Netta Laurenne (Smackbound, Laurenne/Louhimo), Youmna Jreissati (Ostura), Noora Louhimo (Battle Beast), Margarita Monet (Edge Of Paradise) и Anette Olzon (The Dark Element, ex-Nightwish). Премьера первого сингла намечена на 25 января.





