Новая песня HEART HEALER



"Who Can Stand All Alone" ft. Adrienne Cowan & Anette Olzon, новая песня HEART HEALER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Metal Opera By Magnus Karlsson", выпущенного 12 марта на Frontiers Records.



Трек-лист:



1. Awake ft. Adrienne Cowan

2. Come Out Of The Shadows ft. Youmna Jreissati, Margarita Monet, Netta Laurenne

3. Who Can Stand All Alone ft. Adrienne Cowan, Anette Olzon

4. Back To Life ft. Margarita Monet, Ailyn, Adrienne Cowan

5. Into The Unknown ft. Noora Louhimo

6. When The Fire Burns Out ft. Ailyn, Netta Laurenne

7. Evil’s Around The Corner ft. Noora Louhimo, Adrienne Cowan

8. Mesmerized ft. Anette Olzon

9. Weaker ft. Adrienne Cowan

10. This Is Not The End ft. Adrienne Cowan, Ailyn, Youmna Jreissati, Netta Laurenne, Noora Louhimo, Margarita Monet, Anette Olzon







