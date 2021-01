25 янв 2021



Новое видео HEART HEALER



"Into The Unknown", новое видео группы HEART HEALER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Metal Opera By Magnus Karlsson, выходящего 12 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Awake" ft. Adrienne Cowan

"Come Out Of The Shadows" ft. Youmna Jreissati, Margarita Monet, Netta Laurenne

"Who Can Stand All Alone" ft. Anette Olzon, Adrienne Cowan

"Back To Life" ft. Ailyn, Margarita Monet, Adrienne Cowan

"Into The Unknown" ft. Noora Louhimo

"When The Fire Burns Out" ft. Netta Laurenne, Ailyn, Youmna Jreissati

"Evil’s Around The Corner" ft. Noora Louhimo, Adrienne Cowan

"Mesmerized" ft. Anette Olzon

"Weaker" ft. Adrienne Cowan

"This Is Not The End" ft. Adrienne Cowan, Ailyn, Youmna Jreissati, Netta Laurenne, Noora Louhimo, Margarita Monet, Anette Olzon



Состав:



Magnus Karlsson

Anders Köllerfors

Daniel Tengberg

Erika Sävström Engman



Вокал:



Adrienne Cowan (Seven Spires, Sascha Paeth's Masters of Ceremony)

Ailyn Gimenez (Her Chariot Awaits, ex-Sirenia)

Youmna Jreissati (Ostura)

Netta Laurenne (Smackbound)

Noora Louhimo (Battle Beast)

Margarita Monet (Edge of Paradise)

Anette Olzon (Dark Element, Ex-Nightwish)







