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Новая песня VIA MYSTICA
The Plains of Silence”, новая песня VIA MYSTICA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого намечен на следующий год.
Трек-лист:
01. Whispering Winds of Fate (feat. Jonas Heidgert)
02. Legacy of the Builders (feat. David Michael Moote)
03. The Plains of Silence
04. Lux Et Veritas (feat. David Michael Moote)
05. Beyond the Gates of Fury
06. On The Loose (Saga Cover) – (CD Bonus Track)
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