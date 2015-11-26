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Vis Mystica

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Новая песня VIS MYSTICA



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“Whispering Winds Of Fate”, новая песня VIS MYSTICA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Celestial Wisdom, выход которого намечен на этот год.

Трек-лист:

01. Whispering Winds of Fate (feat. Jonas Heidgert)
02. Legacy of the Builders (feat. David Michael Moote)
03. The Plains of Silence
04. Lux Et Veritas (feat. David Michael Moote)
05. Beyond the Gates of Fury
06. On The Loose (Saga Cover) – (CD Bonus Track)

VIS MYSTICA Shares Star Wars Inspired Single



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