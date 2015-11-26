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28 дек 2020
Новый альбом STORTREGN выйдет весной
“Impermanence”, новый альбом STORTREGN выйдет двенадцатого марта на The Artisan Era. За оформление релиза отвечал Paolo Girardi (Power Trip, Artificial Brain, Chthe’ilist):
01. Ghosts of the Past
02. Moon, Sun, Stars
03. Cosmos Eater
04. Impermanence
05. Grand Nexion Abyss
06. Multilayered Chaos
07. Timeless Splendor
08. Nénie
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