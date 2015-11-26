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Новое видео STORTREGN



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“Multilayered Chaos”, новое видео STORTREGN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Impermanence”, выход которого намечен на 12 марта:

01. Ghosts of the Past
02. Moon, Sun, Stars
03. Cosmos Eater
04. Impermanence
05. Grand Nexion Abyss
06. Multilayered Chaos
07. Timeless Splendor
08. Nénie




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


8 фев 2021, 19:41		еее ть давно не слушал ничего швейцарского кроме келтик фрост
достойные ребята, башат реальне на два вокала по мелодик дэту


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