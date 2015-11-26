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Новое видео STORTREGN



“Multilayered Chaos”, новое видео STORTREGN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Impermanence”, выход которого намечен на 12 марта:



01. Ghosts of the Past

02. Moon, Sun, Stars

03. Cosmos Eater

04. Impermanence

05. Grand Nexion Abyss

06. Multilayered Chaos

07. Timeless Splendor

08. Nénie







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