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Новое видео STORTREGN
“Multilayered Chaos”, новое видео STORTREGN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Impermanence”, выход которого намечен на 12 марта:
01. Ghosts of the Past
02. Moon, Sun, Stars
03. Cosmos Eater
04. Impermanence
05. Grand Nexion Abyss
06. Multilayered Chaos
07. Timeless Splendor
08. Nénie
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resurgamresponses
достойные ребята, башат реальне на два вокала по мелодик дэту
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