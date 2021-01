сегодня



Видео с текстом от STORTREGN



“Impermanence”, новый альбом STORTREGN выйдет двенадцатого марта на The Artisan Era. За оформление релиза отвечал Paolo Girardi (Power Trip, Artificial Brain, Chthe’ilist):



01. Ghosts of the Past

02. Moon, Sun, Stars

03. Cosmos Eater

04. Impermanence

05. Grand Nexion Abyss

06. Multilayered Chaos

07. Timeless Splendor

08. Nénie



Видео с текстом к "Cosmos Eater" доступно ниже.







