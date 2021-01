сегодня



Новое видео SABER



"Without Warning", новое видео группы SABER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома.



Трек-лист:



"Storm Of Steel"

"Without Warning"

"Midnight Rider"

"Strike Of The Witch"

"Outlaw"

"Leather Laced Lady"

"We'll Meet Again"

"Speed Racer"







