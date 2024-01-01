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SABER на RPM ROAR



Группа SABER сообщила о заключении контракта с лейблом RPM ROAR



«Для нас большая честь и большая радость подписать контракт с RPM! Saber стремится к тому, чтобы наша музыка дошла до каждого по всему миру, и работа с лейблом, на котором работают одни из самых талантливых артистов в мире, поможет нам в этом. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем представить всем то, что у нас есть в нашем арсенале! Наша музыка будет распространяться как лесной пожар, а мы будем наблюдать за тем, как это пламя распространяется по всему миру!»







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