Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
*Сидячий W.A.S.P. 12
*Видео полного выступления SCORPIONS 9
*TONY IOMMI работает над новыми песнями 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
[= ||| все новости группы



*

Saber

*



17 июн 2024 : 		 SABER на RPM ROAR

4 янв 2021 : 		 Новое видео SABER
| - |

|||| сегодня

SABER на RPM ROAR



zoom
Группа SABER сообщила о заключении контракта с лейблом RPM ROAR

«Для нас большая честь и большая радость подписать контракт с RPM! Saber стремится к тому, чтобы наша музыка дошла до каждого по всему миру, и работа с лейблом, на котором работают одни из самых талантливых артистов в мире, поможет нам в этом. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем представить всем то, что у нас есть в нашем арсенале! Наша музыка будет распространяться как лесной пожар, а мы будем наблюдать за тем, как это пламя распространяется по всему миру!»

Los Angels Metal Act SABER Signs With RPM ROAR; Lost In Flames Album On The Way




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 123

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом