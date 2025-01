8 янв 2025



Обложка и трек-лист нового альбома SABER



SABER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Lost In Flames, релиз которого намечен на седьмое февраля на RPM-ROAR:



Lost In Flames

Phoenix Rising

Madam Dangerous

Shattered Dreams

Time Tells All

Shadow Of You

On The Hunt

Steel Breaker











