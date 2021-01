все новости группы







Mephisto

Куба

-

-

Myspace: https://myspace.com/mephistocuba





6 янв 2021 : MEPHISTO на Wormholedeath



6 янв 2021



MEPHISTO на Wormholedeath



Кубинская блэк-металл группа MEPHISTO заключила соглашение с Wormholedeath Records, на котором состоится релиз нового альбома "Pentafixion". Одноименная композиция доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



“Intro – Enter The Storm”

“Storming War Anthems”

“Pentafixion”

“The Birth”

“Rebellion”

“The Falling”

“Curse Of The Pharaoh”

“The Mighty Ring”

“From Hobbiton Toward The Mountains Of Gorgoroth”

“The Last Battle”

“The Undivine Blessing”

“Yavhe Sabbaoth (King Of Nobody)”

“Burning Fantoft”











+0 -1



( 1 ) просмотров: 195