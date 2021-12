сегодня



Новое видео MEPHISTO



“Storming War Anthems”, новое видео MEPHISTO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Pentafixion".



Трек-лист:



“Intro – Enter The Storm”

“Storming War Anthems”

“Pentafixion”

“The Birth”

“Rebellion”

“The Falling”

“Curse Of The Pharaoh”

“The Mighty Ring”

“From Hobbiton Toward The Mountains Of Gorgoroth”

“The Last Battle”

“The Undivine Blessing”

“Yavhe Sabbaoth (King Of Nobody)”

“Burning Fantoft” https://mephistoband.com/







