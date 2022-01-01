Новое видео MEPHISTO

"The Undivine Blessing", новое видео группы MEPHISTO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Pentafixion".
Трек-лист:
“Intro – Enter The Storm”
“Storming War Anthems”
“Pentafixion”
“The Birth”
“Rebellion”
“The Falling”
“Curse Of The Pharaoh”
“The Mighty Ring”
“From Hobbiton Toward The Mountains Of Gorgoroth”
“The Last Battle”
“The Undivine Blessing”
“Yavhe Sabbaoth (King Of Nobody)”
“Burning Fantoft”
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