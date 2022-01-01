Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео RAMMSTEIN 18
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
*Новая песня MESHUGGAH 8
*Новая песня PLACEBO 7
*OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за выс... 7
*NIGHTWISH начали работу над альбомом 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео RAMMSTEIN 18
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 10
[= ||| все новости группы



*

Mephisto

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео MEPHISTO



zoom
"The Undivine Blessing", новое видео группы MEPHISTO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Pentafixion".

Трек-лист:

“Intro – Enter The Storm”
“Storming War Anthems”
“Pentafixion”
“The Birth”
“Rebellion”
“The Falling”
“Curse Of The Pharaoh”
“The Mighty Ring”
“From Hobbiton Toward The Mountains Of Gorgoroth”
“The Last Battle”
“The Undivine Blessing”
“Yavhe Sabbaoth (King Of Nobody)”
“Burning Fantoft”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом