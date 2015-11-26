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Culted

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|||| 9 янв 2021

Новое видео CULTED



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"Black Bird", новое видео группы CULTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nous, выходящего 26 февраля:

"Lowest Class"
"Lifers"
"One Last Smoke"
"Ankle Deep"
"Black Bird"
"Opiate the Hounds"
"Maze"
"Crown of Lies"
"The Grid"
"Crush My Soul" (Godflesh cover)

CULTED Shares Official Music Video For New Single "Black Bird"; Nous Album Available Next Month



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