Новое видео CULTED

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"Maze", новое видео группы CULTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nous, выходящего 26 февраля:

"Lowest Class"
"Lifers"
"One Last Smoke"
"Ankle Deep"
"Black Bird"
"Opiate the Hounds"
"Maze"
"Crown of Lies"
"The Grid"
"Crush My Soul" (Godflesh cover)

CULTED Release Music Video For New Single вЂњMazeвЂќ



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