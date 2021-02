сегодня



Новое видео CULTED



"Maze", новое видео группы CULTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nous, выходящего 26 февраля:



"Lowest Class"

"Lifers"

"One Last Smoke"

"Ankle Deep"

"Black Bird"

"Opiate the Hounds"

"Maze"

"Crown of Lies"

"The Grid"

"Crush My Soul" (Godflesh cover)







