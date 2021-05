сегодня



Кавер-версия GODFLESH от CULTED



Culted представили собственную версию композиции GODFLESH "Crush My Soul". Этот трек взят из альбома Nous:



"Lowest Class"

"Lifers"

"One Last Smoke"

"Ankle Deep"

"Black Bird"

"Opiate the Hounds"

"Maze"

"Crown of Lies"

"The Grid"

"Crush My Soul" (Godflesh cover)







+0 -0



просмотров: 46