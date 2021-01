сегодня



Гитарист DEATH/MASSACRE на ЕР FEED THE CORPSES TO THE PIGS



Rick Rozz, участник групп DEATH и MASSACRE, недавно записал гостевое соло для нового ЕР FEED THE CORPSES TO THE PIGS "This Insidious Horror". В записи этого релиза также участвовал и барабанщик Daniel Torgal (ANALEPSY, ENBLOOD).











