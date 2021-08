сегодня



Новое видео FEED THE CORPSES TO THE PIGS



"Ghost Of Winter” (ft. Rick Rozz from Death, Massacre), новое видео группы FEED THE CORPSES TO THE PIGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего 15 октября на Horror Pain Gore Death Productions







