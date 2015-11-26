Видео с текстом от FEED THE CORPSES TO THE PIGS

“Separate”, официальное видео с текстом группы FEED THE CORPSES TO THE PIGS, доступно ниже. Она взята из дебютного альбома, выпущенного 15 октября на Horror Pain Gore Death Productions:
"Separate"
"Ghost Of Winter" (ft. Rick Rozz from Death / Massacre)
"Jesus Is My Respirator"
"The Death Of Expertise"
"Trapped Spirit"
"I Drink Myself To Death"
"The Ocean Sings Of Murder" (ft. Jelly from Void Dancer)
"Out Of Sync"
"Flashpoint"
"This F*cking Horror"
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