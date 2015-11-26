Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 68
*Новая песня SLIPKNOT 39
*DISTURBED хотят писать 34
*MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HA... 19
*Обложка альбома и новая песня SCORPIONS 17
[= ||| все новости группы



*

Feed the Corpses to the Pigs

*
| - |

|||| 14 ноя 2021

Видео с текстом от FEED THE CORPSES TO THE PIGS



*
zoom
*
* *
“Separate”, официальное видео с текстом группы FEED THE CORPSES TO THE PIGS, доступно ниже. Она взята из дебютного альбома, выпущенного 15 октября на Horror Pain Gore Death Productions:

"Separate" 
"Ghost Of Winter" (ft. Rick Rozz from Death / Massacre)
"Jesus Is My Respirator" 
"The Death Of Expertise" 
"Trapped Spirit" 
"I Drink Myself To Death" 
"The Ocean Sings Of Murder" (ft. Jelly from Void Dancer)
"Out Of Sync" 
"Flashpoint" 
"This F*cking Horror"

FEED THE CORPSES TO THE PIGS Release "Separate" Lyric Video



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 258

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом