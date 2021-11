14 ноя 2021



Видео с текстом от FEED THE CORPSES TO THE PIGS



“Separate”, официальное видео с текстом группы FEED THE CORPSES TO THE PIGS, доступно ниже. Она взята из дебютного альбома, выпущенного 15 октября на Horror Pain Gore Death Productions:



"Separate"

"Ghost Of Winter" (ft. Rick Rozz from Death / Massacre)

"Jesus Is My Respirator"

"The Death Of Expertise"

"Trapped Spirit"

"I Drink Myself To Death"

"The Ocean Sings Of Murder" (ft. Jelly from Void Dancer)

"Out Of Sync"

"Flashpoint"

"This F*cking Horror"







