12 янв 2021



Новое видео THUNDER HORSE



"Let Them Bleed", новое видео группы THUNDER HORSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Chosen One, выходящего 12 марта на Ripple Music:



"Let Them Bleed"

"Among The Dead"

"Rise Of The Heathens"

"Chosen One"

"Broken Dreams"

"Song For The Ferryman"

"Texas"

"Halfway To Hell"

"Remembrance"

"Dear Mr. Fantasy" (bonus track)

"Texas" (extended version)







