Видео с текстом от THUNDER HORSE



THUNDER HORSE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Apocalypse", которая вошла в третью студийную работу "After The Fall".



Трек-лист:



"After The Fall"

"New Normal"

"Monolith"

"The Other Side"

"Apocalypse"

"Inner Demon"

"Aberdeen"

"Requiem"







