8 июл 2024



Новое видео THUNDER HORSE



"Monolith", новое видео группы THUNDER HORSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового концертного альбома Dead Alive in Texas:



"Let Them Bleed"

"New Normal"

"Rememberance Demon"

"Demons Speak"

"Song For The Ferryman"

"Monolith"

"Liber Ad Christ Milites Temple"

"Chosen One"

"Ace Of Spades"







