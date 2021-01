сегодня



GEOFF TATE в новом сингле THE PROG COLLECTIVE



"Two Trajectories", новая песня группы THE PROG COLLECTIVE, в записи которой принимал участие GEOFF TATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Worlds On Hold", выход которого запланирован на CD и двойном виниле пятого февраля.



Трек-лист:



01. Worlds On Hold (feat. Todd Rundgren & L. Shankar)



02. Two Trajectories (feat. Geoff Tate & Ron "Bumblefoot" Thal)



03. Anything But Goodbye (feat. Jon Davison & Patrick Moraz)



04. Meant To Be (feat. Jan Akkerman & Billy Sherwood)



05. Brave New World (feat. Sonja Kristina & Steve Hillage)



06. Glory Days Ahead (feat. Arjen Anthony Lucassen & Steve Hackett)



07. Solsbury Hill (feat. Roine Stolt & Billy Sherwood)



08. A Whiter Shade Of Pale (feat. Graham Bonnet & Derek Sherinian)



09. Eye In The Sky (feat. Joe Lynn Turner & Martin Barre)



10. Nights In White Satin (feat. David Clayton-Thomas & Geoff Downes)



Bonus tracks:



11. Penny Lane (feat. John Wetton)



12. More Than A Feeling (feat. Alan White, Tony Kaye & Billy Sherwood)



13. People Are Strange (feat. David Johansen)













+0 -0



просмотров: 169