Новая песня THE PROG COLLECTIVE



"A Matter Of Time" , новая песня группы THE PROG COLLECTIVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Seeking Peace, выход которого запланирован на 27 января:



"Electric World" feat. Jordan Rudess & Chester Thompson

"Seeking Peace" feat. James LaBrie & Patrick Moraz

"In An Instant" feat. Steve Stevens & Billy Sherwood

"Finally Over" feat. David Sancious & Steve Morse

"A Matter Of Time" feat. Jon Davison & Steve Hillage

"Take The Path" feat. Graham Bonnet

"All Is Meant To Be" feat. Frank DiMino & Geoff Downes



Bonus tracks (CD only):



"Electric World" (Full Length Version)

"All Is Meant To Be" (Full Length Version)







