13 янв 2021 : NICK BARKER в BORSTAL



сегодня



NICK BARKER в BORSTAL



"Vicious Circles", новое видео группы BORSTAL, в состав которой входят Pierre Mendivil (KNUCKLEDUST), Nick Barker (BRUJERIA, ex-CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR, TESTAMENT), также участники DRIPBACK и KING OF PIGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "At Her Majesty's Pleasure", релиз которого намечен на первое апреля на 4Family Records. EP был записан, сведен и прошел мастеринг в Monolith Studios у Charlie "Squid Commander" Wilson, Tottenham в сентябре прошлого года. В EP также войдет кавер-версия композиции THE LAST RESORT "King Of The Jungle", в записи которой в качестве гостя принимал участие британская легенда, Arthur Kitchener, отец Lee Kitchener (гитарист BORSTAL).



Трек-лист "At Her Majesty's Pleasure":



01. Refuse To Lose



02. Karma



03. We Stand As One



04. Vicious Circles



05. Worm Food



06. King Of The Jungle













просмотров: 204