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Borstal

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13 янв 2021 : 		 NICK BARKER в BORSTAL
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NICK BARKER в BORSTAL



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"Vicious Circles", новое видео группы BORSTAL, в состав которой входят Pierre Mendivil (KNUCKLEDUST), Nick Barker (BRUJERIA, ex-CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR, TESTAMENT), также участники DRIPBACK и KING OF PIGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "At Her Majesty's Pleasure", релиз которого намечен на первое апреля на 4Family Records. EP был записан, сведен и прошел мастеринг в Monolith Studios у Charlie "Squid Commander" Wilson, Tottenham в сентябре прошлого года. В EP также войдет кавер-версия композиции THE LAST RESORT "King Of The Jungle", в записи которой в качестве гостя принимал участие британская легенда, Arthur Kitchener, отец Lee Kitchener (гитарист BORSTAL).

Трек-лист "At Her Majesty's Pleasure":

01. Refuse To Lose

02. Karma

03. We Stand As One

04. Vicious Circles

05. Worm Food

06. King Of The Jungle

U.K. Extreme Metal Drummer NICK BARKER Launches Hardcore Band BORSTAL





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