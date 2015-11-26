NICK BARKER в BORSTAL

"Vicious Circles", новое видео группы BORSTAL, в состав которой входят Pierre Mendivil (KNUCKLEDUST), Nick Barker (BRUJERIA, ex-CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR, TESTAMENT), также участники DRIPBACK и KING OF PIGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "At Her Majesty's Pleasure", релиз которого намечен на первое апреля на 4Family Records. EP был записан, сведен и прошел мастеринг в Monolith Studios у Charlie "Squid Commander" Wilson, Tottenham в сентябре прошлого года. В EP также войдет кавер-версия композиции THE LAST RESORT "King Of The Jungle", в записи которой в качестве гостя принимал участие британская легенда, Arthur Kitchener, отец Lee Kitchener (гитарист BORSTAL).
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