30 янв 2025



NICK BARKER: «Мне не хватает туров!»



NICK BARKER в недавнем интервью рассказал о проблемах со здоровьем, которые поменяли его привычную туровую активность:



«Я превратился из путешествующего по миру каждый месяц в застрявшего дома. И мне потребовалось около шести месяцев, чтобы смириться с этим, потому что я чувствовал себя как в тюрьме.



Мы возобновили гастроли после COVID, а потом я начал болеть. Во время тура по США я попал в больницу. 10 дней в отделении интенсивной терапии в Северной Каролине. Да, все было очень плохо. Счет составил 98 тысяч. Но я не заплатил. Сейчас в Штатах есть такая штука: если ты негражданин и у тебя нет страховки, ты платишь за отказ, заполняешь форму отказа, и тебя просто лечат. Но они показали мне: «Вот сколько стоит ваше лечение»».



Далее Barker сказал, что очень скучает по тому, что «не может путешествовать или гастролировать:



«Когда это было практически всем, чем ты занимался всю свою взрослую жизнь, а потом вдруг все внезапно прекращается, это немного выбивает из колеи».



Вспоминая о другой неприятности со здоровьем, случившейся во время гастролей, он сказал:



«Мы были в круизе из Флориды в Нассау, Багамы. И во время выступления у меня случился приступ паники. Там были медики. Я сказал: «Мне нужен кислород. Я не могу дышать». Они ответили: «Тысяча долларов». И они буквально стояли надо мной и смотрели, как я [задыхаюсь]».



На вопрос, заплатил ли он в итоге, Nick сказал:



«Нет, не заплатил. Я сказал: «Пошел ты». Я распахнул аварийные двери и сделал спецвыпуск «Титаника». [Смеется]».







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