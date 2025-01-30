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*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Borstal

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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|||| 30 янв 2025

NICK BARKER: «Мне не хватает туров!»



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NICK BARKER в недавнем интервью рассказал о проблемах со здоровьем, которые поменяли его привычную туровую активность:

«Я превратился из путешествующего по миру каждый месяц в застрявшего дома. И мне потребовалось около шести месяцев, чтобы смириться с этим, потому что я чувствовал себя как в тюрьме.

Мы возобновили гастроли после COVID, а потом я начал болеть. Во время тура по США я попал в больницу. 10 дней в отделении интенсивной терапии в Северной Каролине. Да, все было очень плохо. Счет составил 98 тысяч. Но я не заплатил. Сейчас в Штатах есть такая штука: если ты негражданин и у тебя нет страховки, ты платишь за отказ, заполняешь форму отказа, и тебя просто лечат. Но они показали мне: «Вот сколько стоит ваше лечение»».

Далее Barker сказал, что очень скучает по тому, что «не может путешествовать или гастролировать:

«Когда это было практически всем, чем ты занимался всю свою взрослую жизнь, а потом вдруг все внезапно прекращается, это немного выбивает из колеи».

Вспоминая о другой неприятности со здоровьем, случившейся во время гастролей, он сказал:

«Мы были в круизе из Флориды в Нассау, Багамы. И во время выступления у меня случился приступ паники. Там были медики. Я сказал: «Мне нужен кислород. Я не могу дышать». Они ответили: «Тысяча долларов». И они буквально стояли надо мной и смотрели, как я [задыхаюсь]».

На вопрос, заплатил ли он в итоге, Nick сказал:

«Нет, не заплатил. Я сказал: «Пошел ты». Я распахнул аварийные двери и сделал спецвыпуск «Титаника». [Смеется]».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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30 янв 2025
F
Fo0x
К вопросу "чтобы похудеть достаточно двигаться и не жрать". Это барабанщик-то недостаточно двигается ? Да и вряд ли одни хотдоги с колой и пивом жрет. А все равно как был по молодости кабанычем, так им и остался. Ещё и болячек кучу нахватал.
31 янв 2025
M
Mateas89
Fo0x, ну, это все-таки немного не то движение. Да и смотря как Баркер играет - там все оч экономно, амплитуды никакой и силы удара, всю работу триггеры вывозят.
Like!1
31 янв 2025
Hellg
Mateas89, во-во, базаришь! Хотя, конечно, нарушение обмена веществ никто не отменял. И тут, скорее, дело в этом. Помимо неправильного питания.
30 янв 2025
Mistis
Монстр! Здоровья мужику!

просмотров: 256

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