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Бывший барабанщик DIMMU BORGIR/CRADLE OF FILTH — о нынешней дэт-металл-сцене



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Nick Barker (LOCK UP, BRUJERIA, DIMMU BORGIR, CRADLE OF FILTH) в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что он думает о нынешней экстремальной сцене:

«Думаю, она стала слегка пересыщенной, особенно в дэт-металле. Есть определённый элемент, из-за чего всё начинает звучать одинаково. Тридцать лет назад всё было завязано на риффы, а сейчас, тридцать лет спустя, всё дело в том, сколько ударов в минуту. Риффы остаются в стороне, всё превращается в пишущую машинку.

Очень жаль, что дэт-металл пошёл этим путём. Я старой закалки и считаю, что лучшим дэт-металлом были "Altars Of Madness" [MORBID ANGEL], "Slowly We Rot" [OBITUARY]... POSSESSED, DEATH и так далее. Все эти группы строили творчество вокруг риффов, а не на скоростях, как сейчас. В наши дни очень мало проявлений по-настоящему артистических качеств. Они все стали практически бездушными. Я имею в виду... это просто дэт-металл. Ну и поколение тоже. Люди больше не хотят платить за музыку, они хотят её бесплатно. Она потеряла часть своего авторитета, и артисты, которые создают эту музыку, не получают того уважения, которого они заслуживают. Кроме того, в наши дни у людей гораздо меньше внимания. Честно говоря, я больше не слежу за всем этим и давно потерял связь [смеётся].

Хорошие группы всегда выдержат и пройдут проверку временем, а остальные просто забудутся».

Ex-DIMMU BORGIR/CRADLE OF FILTH Drummer NICK BARKER On Current Death Metal Scene:



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


6 апр 2021, 11:55		Коротко о статье этой: стриминговые сервисы - говно, за музыку нужно платить, новые группы гавно

Madcap


6 апр 2021, 12:01		Все верно

jesus666


6 апр 2021, 13:09		Аналопоршики клиентуру друг у друга отбывают😂


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