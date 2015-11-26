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FREDRIK NORDSTRÖM о новом DREAM EVIL



FREDRIK NORDSTRÖM в рамках недавнего интервью рассказал о планах относительно нового альбома DREAM EVIL:



«Мы планируем работу уже года два. Мы пытались сочинить что-то новое, но совсем не преуспели из-за проблем со временем. Я считаю, что у нас очень хороший бэк-каталог и идея в том, чтобы попытаться вернуться к нашему первому альбому, более детскими — если вы понимаете, о чем я. Очень приятно быть на фестивалях и т.д., но нам пришлось отменить много концертов из-за этого дерьма с Covid! Так как мы не особо много выступаем, план такой. Мы хорошие друзья, а группа просто хобби и не цель. Мы предпочитаем веселиться и не полагаться на группу как источник дохода для жизни».







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