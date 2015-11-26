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Dream Evil

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14 янв 2021 : 		 FREDRIK NORDSTRÖM о новом DREAM EVIL

19 сен 2018 : 		 Дебютный альбом DREAM EVIL выйдет на виниле

20 май 2017 : 		 Новая песня DREAM EVIL

28 апр 2017 : 		 Новое видео DREAM EVIL

31 мар 2017 : 		 Новое видео DREAM EVIL

9 мар 2017 : 		 Новый альбом DREAM EVIL выйдет весной

20 сен 2010 : 		 Новое видео DREAM EVIL

13 июл 2010 : 		 Новое видео DREAM EVIL

25 янв 2010 : 		 DREAM EVIL приглашают составить сетлист

27 дек 2009 : 		 Новая песня DREAM EVIL

26 ноя 2009 : 		 Новый альбом DREAM EVIL выйдет в январе

16 дек 2008 : 		 DREAM EVIL работают над новым материалом

15 авг 2008 : 		 Трек-лист сборника от DREAM EVIL

17 июл 2008 : 		 Подробности нового диска DREAM EVIL

12 дек 2007 : 		 В DREAM EVIL смена гитариста

22 авг 2007 : 		 DREAM EVIL выпустят сборник раритетов

17 окт 2006 : 		 Видео DREAM EVIL "Fire! Battle! In Metal!" в сети

3 сен 2006 : 		 DREAM EVIL: Трек-лист "United"

22 авг 2006 : 		 Даты выхода нового альбома DREAM EVIL

3 фев 2006 : 		 Барабанщик Snowy Shaw уходит из DREAM EVIL

25 сен 2005 : 		 В DREAM EVIL вновь смена состава

7 авг 2005 : 		 DREAM EVIL расстаются с вокалистом и бас-гитаристом

15 июн 2005 : 		 DREAM EVIL: новая музыка на подходе
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FREDRIK NORDSTRÖM о новом DREAM EVIL



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FREDRIK NORDSTRÖM в рамках недавнего интервью рассказал о планах относительно нового альбома DREAM EVIL:

«Мы планируем работу уже года два. Мы пытались сочинить что-то новое, но совсем не преуспели из-за проблем со временем. Я считаю, что у нас очень хороший бэк-каталог и идея в том, чтобы попытаться вернуться к нашему первому альбому, более детскими — если вы понимаете, о чем я. Очень приятно быть на фестивалях и т.д., но нам пришлось отменить много концертов из-за этого дерьма с Covid! Так как мы не особо много выступаем, план такой. Мы хорошие друзья, а группа просто хобби и не цель. Мы предпочитаем веселиться и не полагаться на группу как источник дохода для жизни».

Producer / Guitarist FREDRIK NORDSTRГ–M Talks DREAM EVIL - "We've Been Planning To Write A New Album For Almost Two Years Now"



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