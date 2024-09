сегодня



Видео полного выступления DREAM EVIL



Видео полного выступления DREAM EVIL, которое состоялось в рамках ProgPower USA 2024, доступно для просмотра ниже:



"Metal Gods"

"In Flames You Burn"

"Crusaders' Anthem"

"Masters of Arms"

"Immortal Chosen Force"

"Fight in the Night"

"The Prophecy"

"Children of the Night"

"The Chosen Ones"

"The Ballad"

"Chasing the Dragon" (with Snowy Shaw)

"The Book of Heavy Metal" (with Snowy Shaw)







